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مبابي يحرج باريس سان جيرمان ويجبره على التراجع

الرياضة

مبابي يحرج باريس سان جيرمان ويجبره على التراجع
AFP
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أثارت واقعة غضب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إدارة ناديه الفرنسي، خلال الفترة الأخيرة، ما أجبرها على التراجع.

وحذف النادي الباريسي، الفيديو الدعائي الذي ظهر فيه مبابي، من أجل الترويج لبيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

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وأضافت شبكة GFFN الفرنسية أن الفيديو لم يعد متاحا عبر القناة الرسمية للنادي الباريسي على موقع "يوتيوب".

وظهر النجم الفرنسي البالغ 24 عاما، بمفرده في فيديو دعائي لبيع تذاكر الفريق في الموسم المقبل.

وباغت مبابي، الجميع برد فعله، حيث أحرج إدارة النادي الباريسي، برسالة صادمة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وأكد مبابي أنه لم يتفق على نشر الفيديو، ولم يكن يعلم بسياق محتواه عند تسجيل كلمته التي يتحدث فيها عن الإعجاب والتقدير للنادي وجماهيره.

وكتب مبابي "البي إس جي ناد كبير، وليس فريق كيليان سان جيرمان".

المصدر: "وسائل إعلام"

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