للمرة الأولى في العالم العربي.. أطقم مخصصة لسيدات المغرب في كأس العالم 2023

تكشف شركة Puma الرياضية عن قميص منتخب المغرب للسيدات، لتكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أطقما خاصة باللاعبات في العالم العربي.

وحققت سيدات المغرب إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى كأس العالم المقامة في أستراليا ونيوزيلند كأول منتخب عربي بعد بلوغ نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022.

وتستعد شركة Puma الراعي الرسمي لقمصان المنتخب المغربي للرجال وللسيدات للإعلان عن الأطقم التي سترتديها لبؤات الأطلس في البطولة.

ومهدت "Puma" لإصدار المجموعة بظهور خاص لـ روزيلا عيان مهاجمة الفريق وإعلان انضمامها لعائلة الشركة.

وأصدرت شركة "نايكي" عام 2019 أطقما مخصصة لمنتخباتها للسيدات قبل انطلاق تلك النسخة من كأس العالم التي أقيمت آنذاك في فرنسا.

تبعتها "أديداس" واتخذت الخطوة بعد توجه عام من جميع اللاعبات المحترفات ورغبة الحصول على ملابس يشعرن فيها بالراحة ومناسبة لمتطلبات اللعبة كمقاس السراويل والأكمام ولا سيما التصميم.

ما حدث حينها من الشركات الرياضية أشبه بالثورة واستجابة لأصوات اللاعبات بعد سنوات من التذمر من أجل حق الحصول على أطقم رياضية تشعرهن بالراحة.

والآن، تستعد "بوما" لسلك الدرب ذاته في كأس العالم 2023 مع منتخبيها المغرب الذي يسجل ظهوره الأول، وسويسرا الذي غاب عن النسخة السابقة التي حدثت بها هذه الثورة.

ومن المقرر أن يتم الكشف عنهما في الأيام القليلة المقبلة بعد أن أسدلت شركتا "نايكي" و"أديداس" الستار عن الأطقم الخاصة بمنتخباتها لخوض غمار البطولة في يوليو المقبل.

المصدر: goal