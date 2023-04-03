تغيير لون سروال منتخب إنجلترا للسيدات.. بسبب اللون الأبيض "غير المريح"

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن منتخب السيدات سيلعب بسراويل زرقاء بعدما عبرت لاعبات عن مخاوف تتعلق براحتهن عند اللعب باللون الأبيض خلال فترة الدورة الشهرية.

ولم يوضح الاتحاد الإنجليزي سبب تغيير لون السراويل القصيرة في الإفادة الصحفية، لكن بيث ميد مهاجمة المنتخب الإنجليزي قالت العام الماضي إن الفريق تواصل مع شركة نايكي حول إجراء تغيير محتمل بداعي أن السراويل البيضاء "لا تكون عملية عندما يأتي الوقت خلال الشهر".

I’m too easily influenced. When it first came out, I was a bit unsure but now I’ve seen Arsenal players in the New England kit, I am suddenly obsessed pic.twitter.com/bUxqLH0ETG — TheHighburyHangout (@HighburyHangout) April 3, 2023

وسيلعب المنتخب الإنجليزي، بطل أوروبا، بسراويل زرقاء على أرضه وخارجها خلال مباراتين وديتين هذا الشهر أمام البرازيل وأستراليا، وكذلك في كأس العالم في أستراليا ونيوزيلندا خلال الفترة من الـ20 من يوليو، وحتى الـ20 من أغسطس.

Can’t wait to wear the New England Kit!! 🤩🤩🤩 @nikefootballpic.twitter.com/i0lHlSGRbm — Lauren Hemp (@lauren__hemp) April 3, 2023

وكان فريق السيدات في مانشستر سيتي أجرى تغييرا في لون السراويل البيضاء، وكذلك فعل نادي وست بروميتش ألبيون ومنتخب إيرلندا للرغبي للسيدات.

وأثيرت قضية ارتداء اللاعبات للملابس البيضاء في بطولة ويمبلدون للتنس العام الماضي عندما تحدثت بعض اللاعبات عن القلق والتوتر من إجبارهن على ارتداء ملابس بيضاء.

وقرر منظمو ويمبلدون إجراء استثناء لقاعدة اللعب باللون الأبيض، وسيتم السماح للاعبات السيدات بارتداء سراويل داخلية بألوان داكنة بدءا من نسخة العام الجاري.

المصدر: "وكالات"