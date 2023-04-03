الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة غوارديولا على "احتفاله" أمام ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن عدم اتجاه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتوقيع عقوبة على الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بعد احتفاله "الشهير" أمام لاعبي ليفربول.

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه ليفربول 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأ29 من عمر الدوري الممتاز.

وأوضحت صحيفة "ليفربول إيكو" أن غوارديولا لن يواجه أي عقوبة من قبل الاتحاد الإنجليزي، بعد احتفاله أمام لاعبي ليفربول بعد هدف التعادل لفريقه أمام الريدز في الشوط الأول.

Never seen anything like this! Pep Guardiola has Liverpool players celebrating Jürgen Klopp’s Liverpool getting humiliated. pic.twitter.com/3GuOMrVVYO — Suhail (@SuhailChowdhary) April 1, 2023

وأضافت الصحيفة، أن غوارديولا قال في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، إنه يأسف من ذلك الاحتفال، بعد سخريته مع كوستاس تسيميكاس عقب هدف التعادل في مرمى ليفربول.

'Ask him if I lack respect.'



Pep Guardiola defends his goal celebration during Manchester City's 4-1 win over Liverpool pic.twitter.com/KqLUUxueP2 — Guardian sport (@guardian_sport) April 1, 2023

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وأدان نادي مانشستر سيتي الأحداث التي أعقبت مباراته أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي التي انتهت بفوز السيتي 4-1، والتعدي على يورغن كلوب في بيان رسمي.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"