ميلان يكتسح نابولي في معقله محليا قبل مواجهتهما في دوري الأبطال (فيديو)

ألحق فريق ميلان هزيمة ساحقة بمضيفه نابولي (4-0) بعقر داره، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرتغالي رفائيل لياو هدفين للفريق الضيف "الروسونيري"، الأول والثالث، في الدقيقتين (17 و59)، بينما سجل المهاجم الإسباني ابراهيم دياز الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

واختتم لاعب خط الوسط البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس رباعية الضيوف بحلول الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "دييغو ارماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

واستعاد نادي ميلان، بذلك، توازنه بعد هزيمته أمام مضيفه أودينيزي (1-3) في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" متجاوزا بفارق نقطة جاره اللدود إنتر ميلان، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة ومؤثرة في عقر داره أمام ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت.

في المقابل، توقف رصيد نادي نابولي عند 71 نقطة، ولكنه يتربع على عرش الصدارة بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه وصيفه لاتسيو.

يذكر أن المواجهة ستتجدد بين نادي ميلان وضيفه نابولي يوم الأربعاء 12 أبريل الجاري، على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، وذلك في ذهاب "الديربي الإيطالي" ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ".

المصدر: RT