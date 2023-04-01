فيورنتينا يعمق جراح إنتر ميلان (فيديو)

مني فريق إنتر ميلان بهزيمة مفاجئة في عقر داره أمام ضيفه فيورنتينا بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين الضيوف بالفضل في انتصارهم للاعب خط الوسط جياكومو بونافنتورا، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد لهم بحلول الدقيقة 53 من عمر المباراة، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وتعرض فريق إنتر ميلان للهزيمة الثالثة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 50 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مواجهات هذه الجولة.

في المقابل، حقق نادي فيورنتينا بذلك، انتصاره الخامس على التوالي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT