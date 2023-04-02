رسميا.. إقالة مدرب ليستر سيتي

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، إقالة مديره الفني، بريندان رودجرز، بسبب تردي النتائج وتراجع مستوى الفريق بين المنافسين، ليصبح قريبا من صراع الهبوط.

وجاءت إقالة بريندان رودجرز غداة خسارة فريق ليستر سيتي أمام مضيفه كريستال بالاس (0-2) في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

Leicester City Football Club has reached a mutual agreement with Brendan Rodgers that will see him leave the Club after four years as our Men’s First Team Manager. — Leicester City (@LCFC) April 2, 2023

وقال ليستر سيتي، في بيان رسمي له: " توصل نادي ليستر سيتي لكرة القدم إلى اتفاق متبادل مع بريندان رودجرز يقضي بتركه للنادي بعد أربع سنوات كمدير أول لفريق الرجال.

يغادر بريندان ملعب كينغ باور كواحد من أنجح المدربين في تاريخ النادي، بعد أن قادنا إلى فوزنا الأول بكأس الاتحاد الإنجليزي الذي طال انتظاره في عام 2021، ودرع الاتحاد الإنجليزي في نفس العام، وحقق اثنين من أعلى 3 مراكز أنهى بها ليستر في البريميرليغ، إضافة إلى المشاركة الأوروبية المتتالية، بما في ذلك وصول الفريق لأول مرة إلى نصف نهائي أوروبي في عام 2022.

سيغادر مساعد المدير الفني كريس ديفيز ومدرب اللياقة البدنية غلين دريسكول أيضا، مع شكر النادي وأطيب تمنياته بالتوفيق لهما في مسيرتهما المهنية.

سيقود المسؤولية الفورية عن تدريب الفريق الأول للرجال والإعداد للمباراة مدربا الفريق الأول منذ فترة طويلة في النادي آدم سادلر ومايك ستويل".

ويحتل فريق ليستر سيتي المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

المصدر: "lcfc.com"