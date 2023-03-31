ليفربول يهنئ محمد صلاح

حرص نادي ليفربول الإنجليزي، على تهنئة نجمه محمد صلاح، بعد إنجازه الذي حققه مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، بتجاوزه حاجز الـ50 هدفا بقميص "الفراعنة" على المستوى الدولي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع "تويتر" صورة لمحمد صلاح بعد عودته إلى تدريبات "الريدز" معلقا عليه:"تخطى حاجز 50 هدفا دوليا مع منتخب مصر والآن يعود ليواصل تألقه مع الريدز..".

تخطى حاجز 50 هدفًا دوليًا مع منتخب مصر والآن يعود ليواصل عمله مع الريدز 🇪🇬👑 pic.twitter.com/Stp8vtuCzx — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 30, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 51 هدفا مع منتخب مصر، بعد أن أحرز هدفين في مرمى منتخب مالاوي ذهابا (2-0) وإيابا (4-0)، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، "كوت ديفوار 2023".

وعاد محمد صلاح إلى تدريبات "الريدز" استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد مضيفه مانشستر سيتي غدا السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ".

المصدر: "twitter/LFC"