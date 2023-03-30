الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أمريكا

حجز اللاعب الروسي دانييل مدفيديف مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، للأساتذة "الماسترز" ذات 1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميا، على حساب الأمريكي كريستوف إيوبانكس، المصنف الـ119 عالميا، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و29 دقيقة.

وسيكون دانييل مدفيديف (27 عاما) في الدور قبل النهائي للبطولة بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والروسي الآخر كارين خاتشانوف في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT