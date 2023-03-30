 
مباشر

الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أمريكا

الرياضة

الروسي مدفيديف يواصل مشواره في أمريكا
Globallookpress /SMG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1ao

حجز اللاعب الروسي دانييل مدفيديف مقعدا له في الدور قبل النهائي لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، للأساتذة "الماسترز" ذات 1000 نقطة، البالغ مجموع جوائزها 8 ملايين و800 ألف دولار.

وجاء تأهل دانييل مدفيديف المصنف الخامس عالميا، على حساب الأمريكي كريستوف إيوبانكس، المصنف الـ119 عالميا، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعة واحدة و29 دقيقة.

وسيكون دانييل مدفيديف (27 عاما) في الدور قبل النهائي للبطولة بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع اللاعبين الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو والروسي الآخر كارين خاتشانوف في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس أيضا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا