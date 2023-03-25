الروسية غراتشيفا تطيح بالتونسية أنس جابر

حققت اللاعبة الروسية فارفارا غراتشيفا مفاجأة كبيرة بإطاحتها بالتونسية أنس جابر من الدور الثاني لبطولة ميامي الأمريكية للتنس "الماسترز" ذات 1000 نقطة.

وتمكنت اللاعب الروسية المصنفة 54 عالميا، من الفوز على أنس جابر المصنفة خامسة، بمجموعتين دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم السبت.

وستكون فارفارا غراتشيفا في الدور الثالث على موعد يوم غد الأحد، مع البولندية ماغدلينا فرش، التي تغلبت بدورها على الروسية الأخرى إريكا أندريفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) و(6-1).

المصدر: RT