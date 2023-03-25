 
مباشر

الروسية غراتشيفا تطيح بالتونسية أنس جابر

الرياضة

الروسية غراتشيفا تطيح بالتونسية أنس جابر
Globallookpress / Rob Prange
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzym

حققت اللاعبة الروسية فارفارا غراتشيفا مفاجأة كبيرة بإطاحتها بالتونسية أنس جابر من الدور الثاني لبطولة ميامي الأمريكية للتنس "الماسترز" ذات 1000 نقطة.

وتمكنت اللاعب الروسية المصنفة 54 عالميا، من الفوز على أنس جابر المصنفة خامسة، بمجموعتين دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم السبت.

وستكون فارفارا غراتشيفا في الدور الثالث على موعد يوم غد الأحد، مع البولندية ماغدلينا فرش، التي تغلبت بدورها على الروسية الأخرى إريكا أندريفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(6-1) و(6-1).

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا