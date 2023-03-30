هالاند يثير القلق داخل أسوار "الاتحاد" قبل "موقعة" مانشستر سيتي وضيفه ليفربول

غاب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند عن مران فريقه مانشستر سيتي، اليوم الخميس، لتحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة المرتقبة ضد ضيفه ليفربول، يوم السبت المقبل.

ويخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة هامة ضد ضيفه ليفربول، بعد غد السبت، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في قمة مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانى إيرلينغ هالاند من إصابة في الفخذ خلال مباراة مانشستر سيتي أمام نادي بيرنلي ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قبل 10 أيام، التي سجل فيها النجم النرويجي ثلاثية "هاتريك"، وكان في الأيام الماضية في برشلونة للخضوع لفحوصات لمعرفة حجم الإصابة.

وغاب هالاند عن مواجهتي منتخب النرويج أمام منتخبي إسبانيا وجورجيا، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، ولم يتدرب في الأيام الماضية مع مانشستر سيتي، ما يجعل مشاركته أمام ليفربول السبت محل شك.

ويتصدر إيرلينغ هالاند (22 عاما) قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 28 هدفا سجلها خلال 27 مباراة، شارك فيها هذا الموسم، وأحرز 42 هدفا في جميع المسابقات.

المصدر: وسائل إعلام