برناردو سيلفا يصف الجزائري رياض محرز بـ"المهرج"

كشف البرتغالي، برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، أنه من السهل التعامل مع زميله في الفريق الدولي الجزائري رياض محرز، كونه شخصا مرحا، واصفا إياه بالمهرج.

وتجمع علاقة صداقة جيدة بين سيلفا (28 عاما) ومحرز (32 عاما)، وذلك منذ انضمام الجزائري إلى صفوف مانشستر سيتي في شهر يوليو 2018.

واعتاد الثنائي على شرب القهوة معا من صناعة برناردو، وذلك قبل ساعة من انطلاقة كل مباراة كجزء من التفاؤل.

وقال برناردو في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "هو (محرز) مثل المهرج في غرف خلع الملابس، دائما ما يمزح في كل شيء، لكن ذلك بعيدا عما يحدث في أرض الملعب".

وأضاف: "محرز لا يتعامل مع أي شيء بجدية، وأنا أحب ذلك فهو مرح، لا توجد أي طاقة سلبية في التعامل مع رياض، وهذا أمر جيد عندما يتحلى أصدقائك بذلك".

وتابع برناردو: "محرز توج بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليستر، وهذا أمر ليس بالسهل، ربما هذا أكبر إنجاز تحقق في تاريخ البريميرليغ".

وأتم: "عند وصوله كنا نعلم بأنه لاعب كبير وهام، أتى من أجل المحاولة وتقديم المساعدة لنا، ومنذ وصوله ساعدنا كثيرا بالفعل".

المصدر: وسائل إعلام