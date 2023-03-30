بينهم صلاح.. أهداف بعض نجوم الكرة العربية حينما كانوا صغارا (فيديو)

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تضمن مجموعة مختارة لأهداف بعض النجوم العرب، عندما كانوا في الفئات السنية الصغرى.

وتضمن الفيديو الذي نشره الـ"فيفا" كلا من، النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، ومواطنه أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي، خلال مشاركتهما مع منتخب "الفراعنة" في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 سنة، التي استضافتها كولومبيا عام 2011.

والثنائي السعودي سالم الدوسري نجم الهلال، وفارس البريكان مهاجم نادي الفتح، والعراقي علي عدنان مهاجم نادي روبين قازان الروسي، وغيرهم من اللاعبين.

نجوم الكرة العربية حينما كانوا في الفئات السنية الصغرى 👶



محمد صلاح🇪🇬

سالم الدوسري 🇸🇦

أحمد حجازي 🇪🇬

علي عدنان 🇮🇶



وآخرون pic.twitter.com/9ZcOhKbUrR — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 29, 2023

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"