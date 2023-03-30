بسبب الإغراءات السعودية.. باريس سان جيرمان يرفع الراية البيضاء في المفاوضات مع ميسي

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اضطر لفتح الباب أمام النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للرحيل بنهاية عقده عقب الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أن نادي باريس سان جيرمان، يرغب في استمرار ميسي وسيرخيو راموس، ولكن مع تخفيض راتبيهما.

وذكرت أن ميسي يتقاضى 3.375 مليون يورو شهريا، بينما يحصل راموس على 791.6 ألف يورو.

Faut-il que le PSG prolonge Messi et Ramos à tout prix ?



Au-delà de la question de leurs rendements sportifs, Lionel Messi et Sergio Ramos perçoivent des émoluments qui pèsent lourd sur les comptes du PSG, sous la pression du fair-play financier : https://t.co/ilYU4n9DnQpic.twitter.com/iJYFoIxi2z — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2023

وأكدت أن النجم الأرجنتيني والمدافع الإسباني المخضرم، يرفضان تخفيض راتبيهما، في ظل امتلاكهما لعروض مغرية للغاية من أندية سعودية.

ولفتت إلى أن نادي الهلال السعودي عرض على ميسي راتبا يفوق ما يتقاضاه كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، بينما عرض نادي النصر 30 مليون يورو، في الموسم لمدة عامين لإغراء سيرخيو راموس.

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وأكدت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، أن ميسي (35 عاما) يميل حاليا نحو خيار الرحيل عن باريس سان جيرمان، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار.

أما راموس (37 عاما)، فإن النادي الباريسي بصدد تعويضه بالتعاقد مع السلوفاكي، ميلان شكرينيار، مدافع نادي إنتر ميلان في صفقة انتقال حر.

وختمت "ليكيب" تقريرها بأن باريس سان جيرمان يلتزم حاليا باتفاقية وقعها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لتقنين أوضاعه المالية خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تعرض فيه لغرامة قدرها 60 مليون يورو، ولا يرغب في اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.

المصدر: وسائل إعلام