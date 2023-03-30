رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن قائمة المرشحين للانضمام لقاعة المشاهير 2023

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" عن قائمة اللاعبين المرشحين للدخول لـ "قاعة المشاهير" الخاصة بالمسابقة، لتكريمهم على مسيرتهم في البطولة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن انضمام السير أليكس فيرجسون، والفرنسي أرسين فينجر، كأول عضوين في قاعة المشاهير، من المدربين.

وتختار رابطة الدوري الإنجليزي عددا معينا للتواجد في قاعة المشاهير، مع نشر قائمة من اللاعبين، ليتسنى للجمهور اختيار بعضهم للحصول على ذلك التشريف.

ونشرت رابطة "بريميرليغ"، قائمة مكونة من 15 لاعبا معتزلا، لاختيار 3 منهم فقط، للانضمام لقاعة المشاهير.

وفتحت رابطة الدوري الإنجليزي باب التصويت أمام المشجعين لاختيار لاعبيهم المفضلين، من خلال الموقع الرسمي للمسابقة.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين كلا من:

توني أدامز- أرسنال

سول كامبل توتنهام - أرسنال

مايكل كاريك مانشستر يونايتد - مدلزبرة - وست هام يونايتد

بيتر تشيك تشيلسي - أرسنال

أندرو كول مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد

أشلي كول أرسنال - تشيلسي

جيرماين ديفو توتنهام هوتسبير

ليس فيرديناند نيوكاسل يونايتد - توتنهام هوتسبير

ريو فيرديناند مانشستر يونايتد

روبي فاولر ليفربول

جاري نيفيل مانشستر يونايتد

مايكل أوين ليفربول - مانشستر يونايتد

جون تيري تشيلسي

يايا توريه مانشستر سيتي

نيمانيا فيديتش مانشستر يونايتد

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وتوجد عدة شروط لكي ينضم اللاعبين لقاعة المشاهير، والتي تعتبر أعلى وسام رياضي يمنح من الرابطة، إذ يجب أن يكون اللاعب قد شارك في الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد "البريميرليغ" والذي انطلق عام 1992، كما يجب أن يكون قد تقاعد واعتزل كرة القدم، ويتم تقييم ما قدمه في الدوري الإنجليزي مقابل منحه مقعدا في هذه القاعة.

ويحصل جميع اللاعبين الذين تم اختياريهم على ميدالية محفورة بأسمائهم، مع تبرع بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني من الدوري الإنجليزي الممتاز لجمعية خيرية من اختيارهم.

وانضم من قبل العديد من اللاعبين، على رأسهم آلان شيرر، تييري هنري، دينيس بيركامب، ستيفين جيرارد، فرانك لامبارد وديفيد بيكهام في 2021.

بينما في عام 2022، ضمت قاعة المشاهير، واين روني وباتريك فييرا، بالإضافة إلى ديدييه دروغبا، وبول سكولز وإيان رايت.

وفي عام 2023، انضم السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، والفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق.

المصدر: 365scores