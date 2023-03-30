"فيفا" يفرض حظر انتقالات على ناد ألماني لخرقه القواعد

قال نادي كولونيا الألماني لكرة القدم إن الفيفا منعه من التعاقد مع لاعبين جدد الموسم المقبل كعقوبة لخرقه قواعد الانتقال في حالة مهاجم واعد يبلغ 17 عاما من سلوفينيا.

وأوضح كولونيا في بيان صدر في وقت متأخر من الأربعاء أنه متهم بتحريض جاكا كوبر بوتوكنيك على فسخ عقده مع فريق أوليمبيا ليوبليانا في موطنه سلوفينيا.



وأضاف أن إحدى محاكم الفيفا غرمت النادي 51750 يورو (56100 دولار) ومنعته من التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي الانتقال التاليتين وأوقفت بوتوكنيك لمدة أربعة أشهر.



النادي، الذي أعلن عن خططه لاستئناف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية، يجادل بأن بوتوكنيك غادر أوليمبيا بسبب "خروقات عديدة للعقد" ويقول إن لديه أدلة على أنه لم يحرضه على المغادرة.

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ولم ينشر الفيفا أي تفاصيل عن القضية.



ويعتبر بوتوكنيك من ألمع المواهب الشابة في كرة القدم الألمانية. وسجل 13 هدفا في عدد من مباريات في دوري أقل من 19 عاما لكولونيا هذا الموسم، ومثل منتخب سلوفينيا الوطني تحت 19 عاما.



في السنوات الأخيرة، كثف الفيفا جهوده لفرض القواعد العالمية في سوق الانتقالات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عاما.



وقضى تشيلسي عقوبة بحظر انتقالات لمدة فترة واحدة عام 2019 بعد أن تم تخفيض العقوبة من فترتي انتقالات عند الاستئناف.



يعكف نادي مارسيليا الفرنسي على استئناف قرار حظر فرضه الفيفا بسبب التعاقد مع لاعب الوسط السنغالي بابي غاي، فيما زعم نادي واتفورد الإنجليزي أنه كان لديه اتفاقا ساريا للتوقيع مع غاي قبل انتقاله إلى مارسيليا.

المصدر: "أ ب"