إنسو فاتي يتبرأ من تصريحات والده!

أفادت تقارير صحفية بأن لاعب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنسو فاتي، تحدث مع المدير الفني للفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، لتوضيح حقيقة تصريحات والده.

وأبدى بوري فاتي انزعاجه من الطريقة التي يتعامل بها نادي برشلونة تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، مع نجله أنسو، بعد منحه دقائق لعب قليلة وجلوسه المتكرر على دكة البدلاء، بمختلف مسابقات الموسم الجاري، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن أنسو فاتي أخبر مدربه تشافي، أن تصريحات والده لا تمثل وجهة نظره على الإطلاق.

ويحصل فاتي على فرص محدودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة، وتزعم تقارير إسبانية أن اللاعب يحتل المركز الأخير في ترتيب المهاجمين لدى تشافي.

وطالب والد فاتي ووكيله خورخي مينديز برحيل اللاعب، إذا استمر تشافي في عدم منحه الدقائق الكافية للمشاركة في المباريات.

ورغم ذلك، لا يفضل أنسو فاتي (20 عاما)، الاستمرار في الدفاع عن ألوان برشلونة.

المصدر: وسائل إعلام