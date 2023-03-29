طفح الكيل.. والد "خليفة ميسي" الغاضب يرغب في رحيله نجله عن برشلونة

أعرب بوري فاتي، والد لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة أنسو، عن رغبته في رحيل ابنه عن الفريق الكتالوني والانتقال إلى فريق آخر، بسبب قلة مشاركاته مع "البلوغرانا".

وأبدى بوري فاتي انزعاجه من الطريقة التي يتعامل بها نادي برشلونة مع نجله أنسو، بعد منحه دقائق لعب قليلة وجلوسه المتكرر على دكة البدلاء، بمختلف مسابقات الموسم الجاري، تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز.

وقال بوري فاتي لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "لو كان الأمر بيدي فسوف آخذه (إلى فريق آخر)، لكن أنسو يريد البقاء في برشلونة"، وذلك وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "كوالد، أنا غاضب، إن رؤية أنسو يلعب القليل تجعلك تشعر بالضيق قليلا، وأحيانا أفكر كأب وليس كمدرب".

وتابع والد أنسو فاتي: "لقد أخذ رقم 10 عندما لم يكن أحد مستعدا لاستلامه من ليونيل ميسي".

وقال بوري فاتي: "ما يزعجني هو كيف يعاملونه من حيث الدقائق، دقيقة، دقيقتان، ثلاث، أنا لا أطلب منه أن يكون لاعبا أساسيا مهما كان، لأن كل المهاجمين في النادي رائعون، لكننا نتحدث عن فاتي، إذا لم تعطه فرصة فمن سيفعل؟"

وشارك أنسو فاتي، البالغ من العمر 20 عاما، في 24 مباراة ضمن مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا" هذا الموسم، معظمها كبديل، وسجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.

المصدر: وسائل إعلام