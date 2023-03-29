أسطورة الأهلي يمر بفترة عصيبة.. شوبير يكشف كواليس مرض محمود الخطيب

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، إصابة رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، بفيروس كورونا، حيث يخضع للعلاج في منزله.

ويعيش محمود الخطيب، فترة عصيبة هذه الأيام بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها، وأبعدته عن الأضواء في الأيام الماضية.

وتحدث شوبير عبر برنامجه بقناة "أون تايم سبورتس" عن الحالة الصحية لرئيس الأهلي، مشيرا إلى إنه "تم استقدام أجهزة أكسجين للخطيب بالمنزل، حيث لا يستطيع التحدث مع أي شخص".

وأضاف: "الخطيب لا يأكل أي شيء، ويعيش حاليا على المحاليل، ولا يوجد أي تواصل بينه وبين أعضاء مجلس إدارة النادي".

وأوضح أيضا أن رئيس الأهلي كان يريد إكمال صيامه، لكن الأطباء نصحوه بضرورة الإفطار بالأمس، نظرا لحاجته لتناول بعض الأدوية.

وشدد شوبير على حرص الخطيب على حضور مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في الاستاد، رغم حالته الصحية المتدهورة، والتي تجعله يضع أنبوبة أكسجين على وجهه في الأيام الماضية.

وأتم "الخطيب بحاجة للراحة وعدم الكلام، وكذلك عدم بذل أي مجهود، وإن شاء الله سيعود إلى النادي الأهلي بعد تعافيه".

ويستعد نادي الأهلي لمواجهة الهلال في استاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

المصدر: وسائل إعلام