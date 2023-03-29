مشاجرة تفقد المغرب الورقة الرابحة أمام البيرو (فيديو)

سيطر التعادل السلبي على مواجهة المغرب وبيرو، في المباراة الودية بكرة القدم التي أقيمت بينهما الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ولم ينجح "أسود الأطلس" في تجاوز عقبة منافسه، بعد أن فاز السبت على البرازيل (2-1) على ملعب طنجة.



ورغم الضغط الذي مارسه الأسود والفرص التي أتيحت له، فإنه لم يسجل الفوز الذي خطط له وليد الركراكي مدرب المغرب.



وكانت اللقطة التي أشهر فيها حكم المباراة الإسباني خوان مارتينيز مونويرا، البطاقة الحمراء لسفيان بوفال نقطة تحول كبيرة في المباراة.

لقطة طرد سفيان بوفال في المباراة الوديه امام البيرو#المغرب_البيروpic.twitter.com/Pi6wnTrAHj — Bo7md - بوحمد ‏  (@bo7md6_) March 28, 2023

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ورمى وليد الركراكي مدرب المغرب، بورقة المهاجم المتألق سفيان بوفال في الشوط الثاني بدلا من عبد الصمد الزلزولي، وبمجرد دخوله نشط هجوم الأسود وأصبح يهدد أكثر.

وتلقى الركراكي ضربة قوية بعد طرد بوفال في الدقيقة 78 من عمر المباراة، بسبب دخوله في شجار مع أحد لاعبي منتخب البيرو، الذي تلقى البطاقة الحمراء أيضا.



وخسر المنتخب المغربي لاعبا مهما في المباراة كان بإمكانه قلب الأمور في أي لحظة.

المصدر: "وسائل إعلام"