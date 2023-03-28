بسبب وجبة السحور.. الركراكي يرد على الواقعة المسيئة بفندق في إسبانيا

علق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على واقعة التجاوزات العنصرية التي طالت منتخب الأسود في فندق إقامتهم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتعمد أحد موظفي الفندق رفقة مجموعة من زملائه تصوير لاعبي المغرب خلال تناولهم وجبة السحور، ونشر الصور عبر "إنستغرام" وأرفقها بتعليقات عنصرية ومسيئة تمس الصيام وشهر رمضان.

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وأكد الركراكي في مؤتمر صحفي الاثنين: "الشخص الذي قام بهذا السلوك يبلغ من العمر 18 عاما. ما فعله غير مقبول ونحن لا نقبل العنصرية، لقد قدمنا شكوى ضده".



وتابع: "نريد أن نظهر سماحة الإسلام لذلك عفونا عنه. هذا الشخص ما زال شابا والمستقبل أمامه ولا نريد أن يأتي يوم ليقول إننا ظلمناه".



وختم المدرب المغربي بالقول: "أنا أدعوه لزيارتنا إن أراد الحضور معنا ليعرف الإسلام والأجواء الرمضانية. نحن متسامحون".

ويستعد أسود الأطلس لمواجهة بيرو اليوم الثلاثاء في مباراة ودية على ملعب "سفيتاس ميتروبوليتانو".

ويسعى المنتخب المغربي مواصلة نتائجه المميزة منذ تألقه في مونديال قطر 2022، الذي أعقبه بفوز تاريخي على منتخب البرازيل وديا في طنجة 2-1 صباح الأحد الفائت.

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