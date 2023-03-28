إيران تقلب الطاولة على كينيا

حوّل المنتخب الإيراني تأخره بهدف أمام ضيفه الكيني، إلى فوز عليه (2-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آزدي بالعاصمة طهران.

وضع المهاجم الكيني مايكل أولونغا بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 51، ورد أصحاب الأرض الصاع صاعين بتسجيلهم هدفين متتاليين عبر كل من، اللاعبين، محمد موهيبي، ورامين رضائيان في الدقيقتين (76، 85) على الترتيب.

وكانت المنتخب الإيراني قد تعادل مع ضيفه الروسي (1-1) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الماضي، على ملعب "آزدي" بالعاصمة طهران أيضا.

المصدر: RT