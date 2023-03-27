وين رايح.. لقطة طريفة من مواجهة عمان ولبنان! (فيديو)

شهدت المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعت منتخب عمان وضيفه اللبناني (2-0) مساء الاثنين، لقطة طريفة واستماتة الدفاع اللبناني وإصرار أصحاب الأرض على الهجوم.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لقطة طريفة يظهر فيها المدافع اللبناني عباس عاصي وهو يمسك بقميص المهاجم العماني عصام الصبحي باصر كبيرة واستماتة.

إقرأ المزيد

وسجل عصام الصبحي بالذات هدفي الأحمر العماني في الدقيقتين (26، و81) من زمن اللقاء الذي جرى على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي، في العاصمة مسقط.

المصدر: RT