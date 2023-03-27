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عمان تكرم وفادة لبنان (فيديو)

الرياضة

عمان تكرم وفادة لبنان (فيديو)
twitter.com/OmanFA
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فاز المنتخب العماني على ضيفه اللبناني بهدفين نظيفين، في المباراة الدلية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة مسقط.

 ويعود الفضل في انتصار الأحمر العماني لاعب خط وسطه عصام الصبحي، الذي أحرز هدفيه عند الدقيقتين (27، و81) من زمن اللقاء.

وقام نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، محسن بن حمد المسروري، قبيل انطلاق المباراة، بتكريم طاقم التحكيم الكويتي الذي أدار المواجهة بين المنتخبين الأحمر وضيفه الأرز.

 وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب اللبناني، للمشاركة في بطولة كأس القارات الدولية التي ينظمها الاتحاد الهندي لكرة القدم، خلال الفترة من 10 إلى 20 يونيو المقبل.

المصدر:   RT 

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