عقب استرداد حريته.. مرتضى منصور يذيع بيانا من منزله

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن أول قرار رسمي عقب خروجه من السجن يوم أمس الأحد، بعد انتهاء فترة العقوبة.

وكتب مرتضى منصور "تدوينة" عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، جاء فيها: "بعد قليل سيتم إذاعة بيان المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي سجله من منزلة عقب استرداد حريته".

facebook.com/Mr.Mortada.Mansour

إقرأ المزيد

وكانت محكمة النقض قد أقرت الحكم الصادر ضد مرتضى منصور بسجنه لمدة شهر مع الشغل، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وخرج مرتضى منصور من محبسه، يوم أمس الأحد، بعد أن انقضت فترة العقوبة.

المصدر: "facebook.com/Mr.Mortada.Mansour"