مدرب المنتخب الجزائري يقاطع الصحفيين

غادر المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي غاضبا إلى مطار الجزائر الدولي الأحد نحو العاصمة التونسية استعدادا لمواجهة منتخب النيجر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

وقاطع بلماضي، وسائل الإعلام المحلية، بسبب الفوضى التي شهدتها المنطقة المختلطة، لحظة مغادرة بعثة المحاربين صوب تونس.

وكان الاتحاد الجزائري للعبة، قرر منح الاعتمادات لعدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، من أجل تغطية السفر، وأخذ تصريحات من الجهاز الفني واللاعبين.

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ووافق بلماضي، على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، قبل أن ينصرف غاضبا إلى القاعة الشرفية لمطار العاصمة الدولي، بسبب الفوضى الكبيرة التي شهدتها المنطقة المختلطة، واستخدام الصحفيين للهواتف النقالة رغم إلحاحه على ضرورة إغلاقها.

واكتفى بلماضي بتصريحات مقتضبة ولمدة دقيقتين فقط، قبل أن يقطع حديثه إلى وسائل الإعلام ويغادر غاضبا.

ويلتقي منتخب الجزائر نظيره النيجر، اليوم الاثنين 27 مارس، على ملعب "حمادي العقربي رادس" بتونس، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كان 2023 المقرر تنظيمها بداية العام المقبل بكوت ديفوار، وهو يبحث عن تسجيل فوزه الرابع على التوالي لحسم صدارة المجموعة السادسة والتأهل قبل جولتين من ختام التصفيات.

المصدر: "وسائل إعلام"