خالفت معايير الأهلية .. استبعاد مفاجئ لملاكمة جزائرية من بطولة العالم

استبعد الاتحاد الدولي للملاكمة، الجزائرية إيمان خليف، من نهائي بطولة العالم لوزن الوسط للسيدات في الهند، لأسباب تتعلق بمعايير الأهلية، وهو ما قالت الجزائر إنه لأسباب طبية.

إيمان، 23 عاما، وصاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم 2022، كان من المفترض أن تخوض المباراة النهائية ضد الصينية يانغ ليو اليوم الأحد، قبل استبعادها بشكل مفاجئ.

ووصفت اللجنة الأولمبية الجزائرية استبعاد إيمان بأنه لأسباب طبية، وقالت إنها ستتكفل بالمرافقة الطبية للبطلة إيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، والمقررة بالعاصمة السنغالية دكار في أغسطس 2023.

ونقلت "رويترز" عن الاتحاد الدولي تأكيده أنه "يتمسك بلوائحه وقواعده إلى جانب الحفاظ على الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبناء عليه لا يمكن للاتحاد الدولي مشاركة تفاصيل مخالفة معايير الأهلية" وذلك بمعرض رد عن سبب استبعاد إيمان.

وأضاف الاتحاد أنه بناء على استبعاد إيمان، ستشارك بدلا منها التايلاندية جانغايم سوانافينغ في المباراة النهائية لوزن 66 كيلوغراما للسيدات.

في المقابل، أبدت اللجنة الأولمبية الجزائرية دعمها لبطلة الملاكمة وكتبت على "فيسبوك": إيمان خليف رمز التحدي. إيمان خليف الأقوى والأفضل، فلنتحد جميعا يدا واحدة لدعم نجمتنا".

المصدر: وكالات