حولت الجماهير الأوكرانية التي تجمعت في مدرجات ملعب "ويمبلي" بلندن مباراة منتخب بلادهم أمام إنجلترا ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أوروبا بكرة القدم 2024 إلى "استعراض سياسي".

بدأ المشجعون الأوكرانيون يرددون شعارات هجومية ضد روسيا بعد وقت قصير من انطلاق صافرة البداية.

ومن على المدرجات، رفع عدد من المشجعين الأوكران لافتات تدعو الدول الغربية تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز F-16.

بعد حوالي 23 دقيقة من المباراة، لاحظ المشجعون الإنجليز إطلاق الأوكرانيين عشرات الطائرات الورقية على أرض الملعب.

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كما غنوا أغنية حملت عنوان "عشرات القاذفات الألمانية"، وتم توزيع منشورات ورقية في الملعب حملت كلمات الأغنية لتشجيع المشجعين من جميع أنحاء العالم للانضمام إليهم، وتم استبدال جملة "القاذفات الألمانية" بـ"القاذفات الروسية"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتهت المباراة لمصلحة أصحاب الأرض منتخب "الأسود الثلاثة" بهدفين نظيفين.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" يحظران بشكل قاطع الأفعال واللافتات السياسية ويعاقبان عليها.

لكن الحكام في "ويمبلي" سمحوا بهدوء لمئات المشجعين الأوكرانيين بالدخول إلى الاستاد حاملين لافتات وملصقات تطالب بتسليم طائرات F-16 المقاتلة إلى أوكرانيا.

ودعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جمع الأموال لصالح اللاجئين الأوكرانيين والجيش الأوكراني في المباراة التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

المصدر: rg.ru