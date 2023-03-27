شاهد.. مشجع بقميص النصر يقتحم لقاء البرتغال ولوكسمبورغ ورد فعل رونالدو

اقتحم مشجع ملعب مباراة منتخب لوكسمبورغ مع ضيفه منتخب البرتغال، الأحد، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، مرتديا قميص فريق النصر السعودي.

وشهدت المباراة اقتحام المشجع للملعب من أجل الاحتفال مع النجم كريستيانو رونالدو بعدما سجل هدفا ثانيا له خلال الشوط الأول الذي تقدم خلاله المنتخب البرتغالي بنتيجة 4-0، لكن أمن الملعب سرعان ما أخرجه وأبعده عن المستطيل الأخضر.

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وانتقل رونالدو لصفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وسجل ثنائية في الشوط الأول من عمر اللقاء أمام لوكسمبورغ.

وأحرز رونالدو ثنائية أيضا في مباراة المنتخب البرتغالي الماضية ضد منتخب ليختنشتاين، ليعزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين الدوليين برصيد 122 هدفا.

كما عزز رونالدو من موقعه عميدا للاعبين الدوليين في العالم، عقب خوضه المباراة رقم 198 في مسيرته الدولية، بعدما كان قد انفرد في المباراة الماضية بالرقم القياسي كأكثر لاعب خوضا للقاءات الدولية.

المصدر: "وكالات"