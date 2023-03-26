أسرة مرتضى منصور تتلقى خبرا صادما بعد انتظار منذ الصباح الباكر أمام السجن

تفاجأت أسرة رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، وعدد من أنصاره، الموجودين منذ الصباح الباكر أمام بوابة السجن، بتأجيل خروجه ليوم غد الاثنين.

وقال وحيد صلاح مدير مكتب المستشار مرتضى منصور، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" إنه حضر صباح اليوم مع عدد من أقارب رئيس نادي الزمالك، وعدد من أعضاء النادي إلى مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يترقبون لحظة خروجه من محبسه الذي يقضي فيه فترة عقوبته في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وتابع مدير مكتب مرتضي منصور أن جهات التحقيق أرسلت خطابا إلى مصلحة السجون، أكدت فيه أن موعد خروج المستشار مرتضي منصور غدا الاثنين.

وأثناء متابعة محامي مرتضى منصور إجراءات خروجه من محبسه، فوجئ بأن اليوم الثلاثون المتمم لفترة حبس مرتضى منصور، وليس أمس السبت، الأمر الذي عرقل إجراءات خروج مرتضى من مركز الإصلاح والتأهيل.

وتبين أن مرتضى منصور سلم نفسه إلى الأجهزة الأمنية في يوم 25 من شهر فبراير الماضي، وأن شهر فبراير 28 يوما فقط، الأمر الذي استوجب تعطل إنهاء إجراءات خروج مرتضى منصور من محبسه تأجيلها لغد الاثنين.

وأكد سليمان وهدان القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أنه سيتم تحديد موعد لاجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بالفعل بعد خروجه، حيث يتواجد مرتضى منصور بشكل طبيعي كرئيس لنادي الزمالك بعد انتهاء مدة حبسه.

وقرر مسؤولو الزمالك تزيين البوابات الخاصة بمقر النادي بالأنوار، وتعليق بعض الصور الخاصة لمرتضى منصور داخل القلعة البيضاء، استعدادا لخروجه من محبسه.

المصدر: وسائل إعلام