مدفيديف: لا مشكلة في انتقال الرياضة الروسية للاتحادات الآسيوية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه لا يرى وجود أي عقبات أمام انتقال الرياضة الروسية من الاتحادات الأوروبية إلى الاتحادات الآسيوية.

وشدد على ضرورة، اتخاذ مثل هذه الإجراءات لأنها مفيدة للرياضيين.

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وأضاف مدفيديف: "فيما يتعلق بالانتقال إلى الاتحادات الآسيوية. إذا كان مفيدا للرياضيين الروس، فلم لا؟ هذا الأمر يعطي إيجابيات في نقاط معينة، وله سلبيات في نقاط أخرى. طبعا في المجالات حيث يكون مستوى الاتحادات الآسيوية عاليا فيجب الانتقال حتما. وعند حدوث تغيرات يمكننا العودة أو البقاء هناك".

ولفت مدفيديف الانتباه إلى وجود مجالات رياضية في آسيا تكون المنافسة فيها قوية.

وقال: "الصين وحدها تعتبر خصما جديرا بشكل عام في جميع الألعاب الرياضية". وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إلى "أنهم ما زالوا لا يتقنون لعب الهوكي كما يجب، لكنني متأكد من أنهم سيلعبونه بشكل جيد للغاية قريبا".

في 28 فبراير من العام الماضي، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية الدولية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: تاس