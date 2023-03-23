مدفيديف: الغرب يريد زعزعة استقرار روسيا وتقسيمها

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الغرب يريد زعزعة استقرار روسيا السياسي وتفتيتها إلى أجزاء لا تستطيع الدفاع عن نفسها.

وشدد مدفيديف، خلال رده على أسئلة وسائل الإعلام الروسية، على أن الغرب لا يريد وجود دولة مثل روسيا بمساحتها الهائلة وترسانتها النووية القوية والتي لا تطيع الأمريكيين. وأضاف: "لذلك تبدو رغبة الغرب في غاية البساطة: زعزعة الوضع السياسي في بلادنا وتقسيمها إلى أجزاء كبيرة بما يكفي، والتفاوض مع كل جزء من هذه الأجزاء، ونزع السلاح النووي من كل جزء من هذه الأجزاء ونزع السلاح منه، وعرض الحماية على هذه الأجزاء".

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وأشار مدفيديف إلى أن الغرب لا يريد أي شراكة متساوية مع روسيا لأنه بغنى عنها. ووفقا له الأمر نفسه ينطبق على موقف الغرب تجاه الصين. وقال: "الغرب يريد الهيمنة فقط على أساس أفكاره وتصوارته الخاصة".

ونوه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بأن "ما يسمى بالعالم الأنجلوساكسوني يحاول مواصلة التحكم بالعالم عبر النظام القائم على القواعد الذي صمموه لأنفسهم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ولكن الغرب اصطدم لاحقا برفض روسيا والصين لهذا النظام وهو أمر أثار امتعاضه كثيرا، لذا فإن السنوات القادمة، وحتى العقود، لن تكون هادئة".

المصدر: تاس