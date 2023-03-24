الكشف عن رجل برشلونة الأول في قضية نيغريرا

شهدت قضية "نيغريرا"، المتهم فيها مسؤولون في نادي برشلونة، تطورا جديدا بإصدار نيابة الإقليم بيانا بشأن الشخص الذي استخدمه البلوغرانا كوسيط في عمليات الدفع المالي المشبوه.

وأكدت نيابة برشلونة أن جوسيب كونتريراس أرجونا، الإداري السابق في البرسا والذي استخدمه النادي كوسيط في بعض عمليات الدفع، من الأسماء المهمة في القضية، ولكن لا يمكنه الإدلاء بشهادته لأنه توفى في 25 ديسمبر 2022.

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وبالإضافة إلى عمله كإداري في البرسا خلال فترة رئاسة جوسيب لويس نونيز وخوان جاسبارت وجوسيب بارتوميو، كان كونتريراس يعمل أيضا نائبا لرئيس الاتحاد الكتالوني لكرة القدم، وصديقا لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم السابق أنخل مرايا بيار.



وكان يتم التحقيق مع كونتريراس أيضا في قضية "سولي"، التي تحقق فيها المحكمة الوطنية بشأن شبهة ضلوع قيادات سابقة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم في تهم فساد.



وكشفت لائحة اتهام قضية نيغيريرا أن كونتريراس سلم نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام سابقا، خوسيه ماريا إنريكيز نيجيريرا، أكثر من 450 ألف يورو من أكثر من 7.5 ملايين يورو، دفعها البرسا للأخير لقاء إعداد تقارير عن الحكام بين 2001 و2018.

المصدر: "وكالات"