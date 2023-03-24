بالفيديو.. سقوط عارضة مرمى على حارس كاد أن يتسبب بإصابة "قاتلة"

نجا جوزيف وولاكوت، حارس مرمى منتخب غانا، من إصابة خطيرة، وذلك خلال إحدى الحصص التدريبية "للنجوم السوداء".

وانتشر مقطع فيديو على "تويتر"، يظهر سقوط عارضة المرمى على قدم وولاكوت اليمنى، بشكل مفاجئ، أثناء مران المنتخب.

وعانى وولاكوت من آلام قوية للغاية، حيث سقط على أرضية ملعب "بابا يارا" في كوماسي، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي لمنتخب غانا، من أجل تقديم الإسعافات الأولية له.

ومن حسن حظ الحارس الغاني أنه تحرك إلى الأمام قليلا قبل ثوان فقط من سقوط الإطار، وإلا لكانت الإصابة أكثر خطورة وفي منطقة الرأس.

A goalpost struck Black Stars goalkeeper Joseph Wollacott in training at Baba Yara Sports Stadium.



Reports indicate he sat out the remainder of the training after the incident. The extent of the injury is not known yet. pic.twitter.com/yGPP9QB288 — SOMPA SPORTS ZONE (@SompaSportsZone) March 21, 2023

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لحسن الحظ تمكن الحارس من المشي وحيدا دون أي مساعدة من أحد، وغادر الملعب على الفور.

في هذه الأثناء، أصدر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانا رسميا كشف فيه تفاصيل ما جرى مع وولاكوت، البالغ 26 عاما.

وجاء في البيان: "خلال التدريب المسائي لمنتخبنا سقط حارس المرمى جوزيف وولاكوت على الأرض بعد إصابته بكدمة في الأنسجة الرخوة في إصبع القدم اليمنى".

وأضاف: "قام الفريق الطبي على الفور بتقييمه وقدم له العلاج اللازم، كما تم تقييم إصابة وولاكوت لاحقا في الغرفة الطبية بفندق الفريق".

وختم: "لا توجد مخاوف طبية كبيرة، لأن اللاعب لا يعاني من أية آلام، يود الفريق الطبي أن يؤكد لجماهيرنا أن وولاكوت سيكون متاحا للمدرب".

ويلعب وولاكوت بصفوف فريق تشارلتون أتليتيك الإنجليزي، الذي انضم إليه في يوليو العام الماضي، قادما من فريق سويندون تاون.

وشارك الحارس الغاني مع فريقه الإنجليزي في 20 مباراة بجميع البطولات في الموسم الجاري، استقبلت شباكه فيها 23 هدفا، بينما خرج بشباك نظيفة في خمس مباريات فقط.

المصدر: arabicpost