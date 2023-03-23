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بالفيديو.. حارس يسجل هدفا قد يكون "الأطول في التاريخ"

الرياضة

بالفيديو.. حارس يسجل هدفا قد يكون
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سجل حارس المرمى الأرجنتيني لياندرو ريكينا، أحد أكثر الأهداف غرابة في تاريخ كرة القدم، خلال فوز فريقه كوبريسال 3-1 على منافسه كولو كولو خلال منافسات الدوري التشيلي.

وعند الدقيقة 77 من زمن المباراة، ومع تقدم فريقه بنتيجة 2-0، سدد ريكينا الكرة من داخل منطقة جزائه مستغلا خروج حارس مرمى الفريق الخصم بعيدا عن مرماه.

لتمر الكرة بطريقة غريبة من فوق رأس حارس فريق كولو كولو، برايان كورتيس، وما زاد الأمر غرابة هو "تعثره" أثناء محاولته اللحاق بالكرة التي سكنت أخيرا المرمى، معلنة عن تسجيل الهدف الثالث.

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ووفقا لـ"TNT Sports Chile"، تم تسجيل الهدف من مسافة 101 متر تقريبا، وإذا تم التصديق على ذلك من قبل "موسوعة غينيس للأرقام القياسية"، فسيكون الهدف الأطول في تاريخ كرة القدم، حسب شبكة CNN الإخبارية.

والرقم القياسي المسجل حاليا هو 96.01 مترا، والذي حققه حارس مرمى فريق نيوبورت كاونتي، توم كينج، في 19 يناير عام 2021 خلال مباراة جمعت فريقه مع منافسه تشيلتنهام تاون في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي، وفقا لـ"موسوعة غينيس للأرقام القياسية".

المصدر: "وسائل إعلام" 

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