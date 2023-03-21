مشهد غريب.. مدرب يعتدي على لاعب في الدوري الأرجنتيني

قام الأرجنتيني سيباستيان أرييل روميرو، مدرب خيمناسيا لابلاتا، باعتداء "غير مبرر" على أحد اللاعبين، خلال مباراة فريقه الأخيرة.

وتغلب خيمناسيا لابلاتا على ضيفه أستوديانتس بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب خوان كارلوس زريلو، يوم الأحد 19 مارس 2023، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

واعتدى روميرو على ليوناردو غودوي، لاعب أستوديانتس، الذي حاول اللحاق بالكرة قبل أن تتجاوز حدود الملعب.

وفي أثناء انزلاق غودوي على الأرض من أجل اللحاق بالكرة، خرج اللاعب من الملعب، ليفاجأ بروميرو وهو يدوس عليه.

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وتسبب هذا التصرف في موجة غضب بين لاعبي الفريق المنافس، وتوترت الأجواء بين الفريقين، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه روميرو.

ووقعت الحادثة عند الدقيقة الـ29 من الشوط الأول، والنتيجة تشير إلى تقدم أستوديانتس في النتيجة بهدف دون رد.

وعلى الرغم من ذلك، نجح خيمناسيا في قلب تأخره بذلك الهدف الذي سجله ماورو بوسيلي في الدقيقة الرابعة، ورد عليه بهدفين خطف بهما النقاط الثلاث.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن المدرب روميرو شوهد وهو يحتفل على أرض الملعب بعد إحراز فريقه الهدف الثاني، قبل أن يعود مجددا إلى المكان الذي تواجد فيه بعد الطرد.

وسبق أن دافع روميرو عن ألوان خيمناسيا في أثناء فترة وجوده لاعبا على المستطيل الأخضر، كما لعب بألوان تولوز الفرنسي، وريال بيتيس وقرطبة الإسبانيين.

ورفع خيمناسيا لابلاتا رصيده إلى 8 نقاط، وضعته في المركز الـ25 بجدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، ويتأخر بفارق الأهداف عن أستوديانتس الخاسر.

المصدر: arabicpost