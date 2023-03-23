إنجلترا تهزم إيطاليا في عقر دارها

خرج المنتخب الإنجليزي بفوز ثمين على مضيفه الإيطالي (2-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا.

ووقع على ثنائي منتخب "الأسود الثلاثة" كل من لاعب خط الوسط ديكلان رايس، والمهاجم هاري كين في الدقيقتين (13، 44 من ركلة جزاء) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي هدف أصحاب الأرض الوحيد بحلول الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "دييغو أرماندو مارادون" بمدينة نابولي.

وحصد منتخب إنجلترا نقاط المباراة الثلاث، ويتقاسم صدارة المجموعة الثالثة (C)، مع منتخب مقدونيا الشمالية، الذي فاز بدوره على ضيفه المالطي، وبالنتيجة ذاتها بهدفين مقابل هدف واحد.

وتضم هذه المجموعة أيضا، منتخب أوكرانيا، إضافة إلى إيطاليا.

المصدر: RT