القبض على لاعب دولي في البريميرليغ شارك في مونديال قطر بتهمة الاغتصاب

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن واقعة اعتقال جديدة لأحد لاعبي البريميرليغ بتهمة اغتصاب فتاة.

وظهرت في الآونة الأخيرة عدة جرائم اغتصاب واعتداء جنسي من قبل عدة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة الأخيرة، لعل أبرزها قضية نجم مانشستر يونايتد الشاب ماسون جرينوود.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلقاء الشرطة القبض على أحد لاعبي البريميرليغ في الساعات الأخيرة بتهمة اغتصاب أحد الفتيات.

ورفضت الصحيفة الكشف عن هوية اللاعب أو ناديه لأسباب قانونية، إلا أنها أكدت أنه لاعب دولي في منتخب بلاده وشارك بصفة أساسية في كأس العالم 2022 بقطر الأخير.

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وأضافت الصحيفة أن اللاعب الدولي قد تم استجوابه لمدة ساعات بعدما تم القبض عليه من الشرطة الإنجليزية عقب تقدم إحدى الفتيات ببلاغ ضده بتهمة الاعتداء الجنسي.



وقالت الصحيفة أن البلاغ المقدم من هذه السيدة يعتبر هو الثالث ضد هذا اللاعب، حيث أنه تم اتهامه بتهمتي اعتداء جنسي ضد امرأتين في شهر إبريل 2021 ويونيو 2022.

وأردفت "ذا صن" أن السيدة التي قدمت بلاغها ضد اللاعب أبلغت بأن الواقعة حدثت في شهر فبراير من العام الماضي في مدينة هيرتفوردشاير.

بالإضافة إلى أن الصحيفة قالت أن هذا اللاعب قد تم احتجازه من قبل الشرطة في شهر يوليو الماضي عقب إلقاء القبض عليه في منزله في شمال لندن.

المصدر: "وسائل إعلام"