"فرانس برس": القطريون يتقدمون بعرض ثان لشراء مانشستر يونايتد

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر مقرب بأن الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قدم عرضا ثانياً لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

وكشف المصدر لـ"فرانس برس" أن الشيخ جاسم "واثق" بانه تقدم "بأفضل عرض للنادي، لانصاره والمجتمع المحلي".

وأضاف: "المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جوابا سريعا".

وفي منتصف فبراير الماضي، قدم الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، عرضا أوليا للاستحواذ على مانشستر يونايتد، على غرار مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت أيضا بعرض ثان اليوم أيضا، حيث أفادت وسائل إعلام إنجليزية عدة بان العرضين تخطيا 5.7 مليار يورو، ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على أحدهما، ستكون أكبر صفقة لشراء أي ناد في العالم في لعبة جماعية.

من جهتها، حددت عائلة غلايزر الأمريكية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي وغرينيتش من يوم الأربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف فبراير الماضي.

والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الاسلامي منذ فترة طويلة وتلقى تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

وفي بيان سابق كشف الشيخ جاسم أنه "يخطط لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى"، لافتا إلى أن العرض سيكون خاليا تماما من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.

المصدر: "فرانس برس"