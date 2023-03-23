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وثيقة سرية تفضح 5 مطالب مكتوبة من برشلونة لنيغريرا

الرياضة

وثيقة سرية تفضح 5 مطالب مكتوبة من برشلونة لنيغريرا
AFP
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تضمن تقرير صحفي إسباني، الأربعاء، وثيقة سرية بين برشلونة وخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة عقد اتفاقا سريا بشكل كامل مع نيغريرا، لم يكن يعرفه حتى نجل النائب السابق، الذي كان يعد التقارير الصغيرة التي تطلب عن الحكام.

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وتنص الوثيقة على 5 توصيات، طلبها برشلونة من نيغريرا، وهي كالتالي:

1- لجنة المسابقات المسؤولة عن العقوبات التأديبية ضد اللاعبين، لا تكون بالكامل من قضاة من مدينة مدريد.

2- أن يكون لبرشلونة حديث مشترك مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لرعاية العلاقات المؤسسية.

3- منح توصيات بشأن البطاقات الصفراء أو الحمراء التي يمكن الاستئناف عليها بعد المباريات، لأن قرارات الحكام يمكن أن تكون محل نقاش من الناحية الفنية.

4- إبلاغ أو تقديم المشورة بشأن أي زيارة مؤسسية من قبل الاتحاد الإسباني أو لجنة الحكام.

5- إبقاء النادي على علم بالاهتمامات أو الخلافات المحتملة بين الاتحاد الإسباني ورابطة الليغا.

المصدر: "وسائل إعلام"

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