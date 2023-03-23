نيغريرا يخرج عن صمته بشأن "قضية برشلونة"

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أقوال خوسيه ماريا نيغريرا نائب رئيس لجنة الحكام السابق في إسبانيا، أمام وحدة الشرطة التابعة لمكتب المدعي العام.

وكان المدعي العام اتهم برشلونة، بتقديم دفعات مالية مشبوهة إلى نيغريرا، بالإضافة إلى الفساد الرياضي والإدارة غير العادلة.

وقامت "موندو ديبورتيفو" بنشر بعض ردود نيغريرا في قضية برشلونة، والتي جاءت كالتالي:

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- ما هي الخدمات التي قدمتها لبرشلونة؟

- الذهاب لمشاهدة المباريات بشكل شخصي أو من خلال زملائي الحكام السابقين، وإبلاغهم بأسباب اتخاذ القرارات، برشلونة كان يرى أن الفريق يتعرض للأذى، وأن الفرق الأخرى مفضلة عليه.. وهذه فرضية شخصية لم يخبرني بها أي شخص بشكل مباشر.

وكان التزامي هو إبداء الرأي في المباريات من حيث قرارات التحكيم وتصرفات اللاعبين، إنها نصيحة تقنية، ما أراده برشلونة هو التأكد من عدم اتخاذ قرارات ضد النادي، وأن كل شيء يسير بشكل محايد.

- منذ متى وأنت تقدم هذه الخدمات؟

- منذ حوالي 13 عاما.

- كيف تم دفع الفواتير؟

- من خلال شركتي NILSAD وDASNIL.

- هل تزامنت اللحظة التي رحلت خلالها عن منصب نائب رئيس لجنة التحكيم مع توقفك عن تقديم الخدمات لبرشلونة؟

- نعم.. قرر برشلونة إنهاء العقد من جانب واحد، لقد أرسلت إلى بارتوميو خطابا واشتكيت من فسخ العقد، ثم اتصلت به، لكنه لم يرد على الهاتف.

- هل سبق لك أن أرسلت بعض الأموال التي تلقيتها إلى شخص ما؟

- لا.. لقد حصلت عليها لنفسي أو لشركة DASNIL.

- هل سبق لك أن دفعت لحكم حالي أو سابق مقابل ما تلقيته من برشلونة؟

- لا.

- من كان الشخص المسؤول عن الاتصال بك في برشلونة؟

- روسيل وبارتوميو.

- هل كنت تجتمع بانتظام مع برشلونة لتقديم المشورة؟

- كنا نجتمع 6 مرات في السنة على الأكثر.

- هل هناك أي مستند أو تقرير يتضمن استنتاجات النصيحة التي قدمتها لبرشلونة من خلال DASNIL؟

-لا.

يذكر أن الاتهامات جاءت بعد التحقيقات التي أجرتها نيابة برشلونة منذ نحو عام في شبهة تقديم أموال لنيغريرا، تقدر بحوالي 7 ملايين يورو من النادي "الكتالوني" للشركة المملوكة للأخير مقابل تقديم استشارات شفهية ربما تكون مشبوهة للنادي.

المصدر: "وسائل إعلام"