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بنزيما غاضب من قرار ريال مدريد

الرياضة

بنزيما غاضب من قرار ريال مدريد
Legion-Media
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يشعر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، بالغضب من قرار تدرسه إدارة الملكي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع التوقيع مجانا مع أي فريق.

وأشار برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني إلى وجود صمت مقلق في ريال مدريد حول مصير كريم بنزيما.

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وتابع البرنامج: "مجلس إدارة ريال مدريد لم يقرر بعد إذا كان بنزيما يستحق تمديد عقده لموسم آخر أم لا".

ونوه: "لا دليل واضحا على أن كريم بنزيما سيمدد عقده مع ريال مدريد".

وأوضح برنامج "الشيرنغيتو" أن إدارة ريال مدريد تخطط للتعاقد مع مهاجم جديد في الصيف المقبل، وبنزيما غير راض عن هذا الأمر.

وذكر أن القرار النهائي بشأن مصير كريم بنزيما لم يتخذ بعد، لكنه سيظهر للنور في وقت قريب.

المصدر: kooora

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