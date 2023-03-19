"السيدة العجوز" تروّض "أفاعي" ميلانو

خرج فريق يوفنتوس بفوز ثمين من ملعب مضيفه إنتر ميلان بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بالفضل في انتصاره للاعبه الصربي فيليب كوستيتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق نادي يوفنتوس، بذلك، انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 41 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، علما أنه تم حذف 15 نقطة من رصيده.

في المقابل، مني فريق إنتر ميلان بالهزيمة الثانية على التوالي، وتوقف رصيد عند 50 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT