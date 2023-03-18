في ليلة حالكة الظلام.. زلاتان يكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ "الكالتشيو"

دخل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، تاريخ الدوري الإيطالي، من أوسع أبوابه، خلال مباراته أمام مضيفه أودينيزي (1-3) يوم السبت، ضمن الجولة 27 من "الكالتشيو".

وسجل إبراهيموفيتش هدف التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن إبراهيموفيتش أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا بالدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر 41 عاما و166 يوما.

وأضافت أن زلاتان تخطى رقم المدافع الدولي السابق أليساندرو كوستاكورتا، الذي كان يحمل الرقم القياسي بعمر 41 يوما و25 يوما.

وأشارت الشبكة إلى أن "إمبراطور روما" فرانشيسكو توتي، يعد خامس أكبر لاعب سجل في "الكالتشيو" بعمر 39 عاما و364 يوما.

وأفسد فريق أودينيزي فرحة السلطان إبرا، إثر فوزه على "الروسونيري) بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ومني فريق ميلان بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات تخللهما تعادل، وتوقف رصيده عند 48 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة فقط أمام نادي روما، قبل مواجهة جاره اللدود لاتسيو في "ديربي" العاصمة روما، مساء الأحد، على ملعب الأولمبيكو.

بينما حقق فريق أودينيزي انتصاره الثالث على التوالي، ورفع رصيده إلى 38 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن على سلم الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

المصدر: RT