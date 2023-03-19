تسيسكا موسكو يهزم ضيفه زينيت بطرسبورغ

حقق فريق تسيسكا موسكو فوزا ثمينا على ضيفه زينيت بطرسبورغ (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، وذلك في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار فريق العاصمة موسكو لمهاجمه فيودور تشالوف، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 72 من زمن اللقاء.

حقق نادي تسيسكا موسكو انتصاره الثاني على التوالي، بعد ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 38 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، تعرض فريق زينيت بطرسبورغ لأول هزيمة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتوقف رصيده عند 48 نقطة، في صدارة الدوري.

المصدر: RT