سبارتاك موسكو يتعرض لهزيمة مؤثرة في أورينبورغ

مني فريق سبارتاك موسكو بهزيمة مؤثرة على يد مضيفه أورينبورغ (0-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من لاعب خط الوسط البيلاروسي يوري كوفاليف، والمهاجم الروسي دميتري فورابيف، في الدقيقتين (17، و23)، على الترتيب.

وتوقف رصيد سبارتاك موسكو، بعد هذه الهزيمة، عند 40 نقطة، ويحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثالث فريق روستوف، قبل مباراته أمام مضيفه خيميك في مقاطعة موسكو.

في المقابل، حقق نادي أورينبورغ انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج المباريات الأخرى ضمن هذه الجولة.

بينما يتربع فريق زينيت بطرسبورغ على عرش صدارة الدوري برصيد 48 نقطة، وذلك قبل مباراته المرتقبة أمام مضيفه تسيسكا موسكو مساء غد الأحد.

المصدر: RT