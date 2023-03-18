هاري كين يحرك المياه الراكدة في بحر أهداف هالاند

يواصل النجم الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، مطاردة النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي، والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هاري كين هدفا لفريقه في مرمى مضيفه ساوثهامبتون (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة الـ28 من الدوري "البريمير ليغ".

ورفع النجم الإنجليزي رصيده إلى 21 هدفا، معززا موقعه في المركز الثاني على سلم ترتيب أفضل هدافي الدوري، حتى الآن، مقلصا الفارق إلى 7 أهداف بينه وبين إيرلينغ هالاند، قبل مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه وست هام يونايتد، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات اليوم السبت، من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 28 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 21 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 16 هدفا

4- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 14 هدفا

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5- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 11 هدفا

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 11 هدفا

6- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

6- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 11 هدفا

6- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 11 هدفا

10- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 10 أهداف

10- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 10 أهداف

12- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 9 أهداف

12- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 9 أهداف

12- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 9 أهداف

12- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 9 أهداف

16- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 8 أهداف

16- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 8 أهداف

16- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 8 أهداف

16- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف

20- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 7 أهداف

20- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 7 أهداف

20- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 7 أهداف

20- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 7 أهداف

20- الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 7 أهداف

20- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

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26- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 6 أهداف

26- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

26- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف

26- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 6 أهداف

26- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 6 أهداف

26- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

32- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

32- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

32- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 5 أهداف

32- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

32- الأرجنتيني إميليانو بوينديا (أستون فيلا) – 5 أهداف

32- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

32- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

32- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

32- الدنمارك ماثياس يانسين (برينتفورد) – 5 أهداف

32- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

32- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 5 أهداف

32- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 5 أهداف

44- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

44- الجامايكي ليون بايلي (أستون فيلا) – 4 أهداف

44- الجزائري سعيد بن رحمه (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

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44- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

44- الزامبي باتسون داكا (ليستر سيتي) – 4 أهداف

44- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

44- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 4 أهداف

44- الإنجليزي إيبيريشي إيز (كريستال بالاس) – 4 أهداف

44- الهولندي كودي جاكبو (ليفربول) – 4 أهداف

44- الإنجليزي ديماراي غراي (إيفرتون) – 4 أهداف

44- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

44- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

44- البرتغالي بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

44- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 4 أهداف

44- الإنجليزي جادون سانتشو (مانشستر يونايتد) – 4 أهداف

44- الإسرائيلي مانور سولومون (فولهام) – 4 أهداف

44- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 4 أهداف

44- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف.

المصدر: "premierleague"