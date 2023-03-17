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ميسي يثير أزمة جديدة في باريس

الرياضة

ميسي يثير أزمة جديدة في باريس
AFP
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وفقا لإذاعة RMC Sport فإن المفاوضات بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان بشأن عقد جديد مستمرة ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وكانت هناك تقارير تؤكد أن اللاعب البالغ 35 عاما غير متأكد من رغبته في البقاء في فرنسا بعد هذا الموسم مع انتشار أخبار بأن برشلونة يرغب في عودة "ليو".

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وأضافت الإذاعة أن ميسي يسعى للحصول على عقد مماثل لزميله في الفريق كيليان مبابي، ويرفض النادي الاستسلام لجميع مطالب النجم الأرجنتيني.

وأوضحت الإذاعة أيضا أن هناك البعض داخل النادي غير مقتنعين بتمديد عقد ميسي واستمرار الثلاثي الهجومي ميسي ونيمار ومبابي مرة أخرى في الموسم المقبل.

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن علاقة ميسي بجماهير باريس سان جيرمان أصبحت متوترة بعد الخروج من دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي، ويحتجون على قرار تجديد عقد الأرجنتيني.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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