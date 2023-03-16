إشبيلية يعود من تركيا ببطاقة العبور لربع نهائي الدوري الأوروبي

انتزع فريق إشبيلية بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم، من مضيفه فنربخشة التركي، رغم خسارته أمامه (0-1) في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وسجل المهاجم الإكوادوري إينير فالنسيا هدف الفوز الوحيد للفريق التركي من ركلة جزاء بحلول الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب "Fenerbahçe Sukru Saracoglu" بمدينة إسطنبول.

وحجز نادي إشبيلية مقعدا له بين الثمانية الكبار في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بفضل الفوز الذي حققه على الفريق التركي في مباراة الذهاب (2-0) التي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" بمدينة إشبيلية.

المصدر: RT