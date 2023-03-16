 
مباشر

شاهد.. أول سعودية تقفز من ارتفاع 15 ألف قدم حاملة علم المملكة

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxyf

قامت الشابة السعودية رزان العجمي بالقفز من ارتفاع 15 ألف قدم في نادي الكويت للقفز المظلي.

وظهرت العجمي في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقفز من الطائرة حاملة علم المملكة العربية السعودية.

وأصبحت العجمي أول سعودية تحصل على رخصة لاعبة قفز مظلي حر، وتحمل شهادة أول مدربة بين الرجال والنساء لهذه الرياضة، ما أهلها للانتقال مؤخرا للعمل في فعالية "سوبر فلاي" بمنطقة بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو